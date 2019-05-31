2019-05-31T11:16:54+03:00
Общество

На должность управляющего Саратовским отделением Сбербанка назначен Руслан Львов

Его предшественник Алексей Нарыкин вышел на пенсию
Екатерина Семенова
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Управляющим Саратовским отделением ПАО Сбербанк назначен Руслан ЛьвовУправляющим Саратовским отделением ПАО Сбербанк назначен Руслан Львов
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Управляющим Саратовским отделением ПАО «Сбербанк» назначен Руслан Львов.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Саратовского отделения ПАО «Сбербанк», ранее эту должность занимал Алексей Нарыкин, который покинул Сбербанк в связи с выходом на пенсию.

Руслан Львов родился в 1977 году в городе Жигулевск Самарской области. Окончил Поволжский технологический институт сервиса «Информационные системы в экономике» и Академию народного хозяйства при правительстве РФ по специальности «Менеджмент внешнеэкономической деятельности».

Трудовую деятельность в Сбербанке начал в 1999 году в должности главного инспектора сектора ценных бумаг Жигулевского отделения Сбербанка, в 2014 году был назначен управляющим Автозаводского отделения Сбербанка. В 2015 году награжден почетной грамотой Президента, Председателя правления ПАО «Сбербанк» Германа Грефа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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