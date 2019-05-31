На должность управляющего Саратовским отделением Сбербанка назначен Руслан Львов
Управляющим Саратовским отделением ПАО «Сбербанк» назначен Руслан Львов.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Саратовского отделения ПАО «Сбербанк», ранее эту должность занимал Алексей Нарыкин, который покинул Сбербанк в связи с выходом на пенсию.
Руслан Львов родился в 1977 году в городе Жигулевск Самарской области. Окончил Поволжский технологический институт сервиса «Информационные системы в экономике» и Академию народного хозяйства при правительстве РФ по специальности «Менеджмент внешнеэкономической деятельности».
Трудовую деятельность в Сбербанке начал в 1999 году в должности главного инспектора сектора ценных бумаг Жигулевского отделения Сбербанка, в 2014 году был назначен управляющим Автозаводского отделения Сбербанка. В 2015 году награжден почетной грамотой Президента, Председателя правления ПАО «Сбербанк» Германа Грефа.
ИСТОЧНИК KP.RU