В Энгельсе вор украл деньги у забывшей их в банкомате женщины
Злоумышленником оказался парень из Ершова
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В Энгельсе полиция вчера, 30 мая, раскрыла кражу денег.
- В отдел вечером 28 мая пришла 69-летняя женщина и рассказала, что двумя днями ранее ее 38-летняя дочь в банке на улице Тельмана сняла 10 тыс. рублей и забыла их в терминале, а после их кто-то украл, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.
Правоохранители возбудили уголовное дело и задержали 21-летнего парня из Ершова, который ранее не привлекался.
Ему выписали подписку о невыезде.
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ИСТОЧНИК KP.RU