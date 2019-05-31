С воскресенья на понедельник в Саратовской области начнутся ливни
В Саратовской области завтра, 1 июня, сохранится жаркая погода.
- Температура днем по районам региона составит 28-33 градуса, в Саратове — до +33. Ночью — от 17 до 22 и в облцентре — 19-21. Осадков не ожидается, ветер 2-7 м/с, — сообщил «КП-Саратов» начальник Саратовского Гидрометцентра Михаил Болтухин.
В воскресенье, 2 июня, жаркая погода начнет меняться из-за приближения холодного атмосферного фронта. Будет облачно, усилится северо-восточный ветер.
С воскресенья на понедельник начнутся ливни с грозами.
В понедельник, 3 июня, в Саратовской области ожидаются также сильные дожди с громом, молнией и градом. Предполагаемое количество осадков — 10-15 мм.
По словам Михаила Болтухина, во вторник, 4 июня, осадки стихнут. Температура днем в регионе составит от 19 до 24 градусов, в Саратове — до +23. Ночью же она не превысит +17 градусов, в Саратове — 14-16.
Также вода в Волге уже прогрелась до 18 градусов. По словам главного метеоролога области, они только сообщают данные, решение об открытии купального сезона принимают другие люди.
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ИСТОЧНИК KP.RU