Саратовец попал под статью за попытку украсть газонокосилку

СЕГОДНЯ 09:05 2019-05-31T09:05:31+03:00

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В Саратове полиция вчера, 30 мая, задержала мужчину, пытавшегося украсть газонокосилку.

- Заявление от потерпевшего — 40-летнего гражданина — поступило ранним утром 7 мая. Он рассказал, что в 05:30 кто-то у его частного дома на Большой Садовой пытался украсть газонокосилку за 3 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

У мужчины не получилось похитить технику, но под уголовное дело он все равно попал.

Сотрудники полиции доставили в отдел 33-летнего гражданина, ранее уже привлекавшегося за угон.

Мужчина признался в преступлении. Ему выписали подписку о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU