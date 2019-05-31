В Саратове парень убил знакомого за оказанные ему знаки внимания

СЕГОДНЯ 07:46 2019-05-31T08:23:45+03:00

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В Ленинском районе Саратова завершено расследование уголовного дела по факту убийства.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвиняемый — 20-летний парень.

Следствие считает, что молодой человек познакомился с 43-летний мужчиной в общей компании и вскоре заподозрил, что тот к нему неравнодушен.

17 декабря 2018 года парень пришел к новому знакомому домой, чтобы выяснить отношения. Во время ссоры парень ударил мужчину кулаком по голове и выбежал в подъезд. Оттуда он вернулся с обломком кирпича, которым не менее девяти раз ударил оппонента по голове и конечностям.

После этого злоумышленник скрылся, прихватив с собой мобильный телефон потерпевшего, бутылку водки и заперев дверь.

43-летнего мужчину нашел брат, вызвал врачей, но тот вскоре скончался в больнице. Причиной смерти стала тупая травма головы.

Во время расследования парень признал вину. Уголовное дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU