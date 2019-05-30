2019-05-30T16:32:45+03:00
Общество

Медики рассказали, как саратовцам спастись от жары

Главное - никакого алкоголя
Марина Новопашина
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На территории Саратовской области устанавливилась жара. Ежедневно столбик термометра преодалевает отметку в 30 градусов.

Как сообщили "КП-Саратов" в Министерстве здравоохранения региона, необходимо соблюдать правила поведения в жаркую погоду, которые помогут сохранить гражданам здоровье и трудоспособность. Особо осторожным нужно быть людям, с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Специалисты рекомендуют исключить продолжительное нахождение под солнцем с 11:00 до 17:00, а также следует пользоваться солнцезащитными средствами, носить одежду из натуральных тканей и головной убор и не перетруждаться. Женщинам лучше отказаться от обуви на каблуке.

Также для предотвращения обезвоживания следует выпивать не меньше 1,5 литров воды в день, категорически исключить алкоголь и кофе. Основные приемы пищи лучше перенести на более прохладное время суток, исключая острое и жирное.

Людям с артериальной гипертонией и сердечной недостаточностью рекомендуется чаще измерять артериальное давление.

ИСТОЧНИК KP.RU

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