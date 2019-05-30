После выпитого вина жительница Саратова воткнула в грудь мужа нож

СЕГОДНЯ 14:15 2019-05-30T14:15:03+03:00

После содеянного она сразу вызвала ему «скорую»

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В Саратове осудили 34-летнюю местную жительницу. Ее признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

- Вечером 9 февраля 2019 года в доме на улице 10-я Дачная женщина с 33-летним мужем уложили спать двоих детей, начали смотреть телевизор и пить вино. В это время между ними разыгралась ссора, они начали оскорблять и толкать друг друга, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Разозлившись на супруга женщина схватила кухонный нож и ударил им в грудь потерпевшего. После этого она сразу попыталась оказать мужчине помощь и вызвала «скорую».

Во время расследования злоумышленница признала свою вину. Ее приговорили к году в колонии общего режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU