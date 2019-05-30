2019-05-30T13:05:45+03:00
Недвижимость

АО «Управление отходами» усиливает общественный контроль за состоянием контейнерных площадок

Регоператор разработал и установил информационные щиты с подробной информацией
Екатерина Семенова
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Региональным оператором Саратовской области филиалом АО «Управление отходами» разработаны и изготовлены информационные щиты. На них изложены стандарты коммунальной услуги по обращению с ТКО и работы системы вывоза. Благодаря размещению подробной информации о работе системы обращения с твердыми коммунальными отходами решается задача по усилению контроля за качеством вывоза ТКО со стороны населения и общественников. Усиление информационно-разъяснительной работы с населением было обозначено в рамках соглашения с общественными и экологическими организациями Саратовской области.

Информационные щиты подготовлены для размещения на контейнерных площадках, которые отвечают нормативам по их обустройству. Согласно СанПиН 2.1.2.2645-10 контейнерная площадка должна быть оборудована бетонным или асфальтовым покрытием и иметь ограждение. Ответственность за содержание площадок несет собственник земельного участка, на котором она расположена: управляющие организации или органы местного самоуправления. В настоящий момент ведется установка щитов в различных районах Саратова, определены площадки для установки в Энгельсе и других районах Саратовской области.

- Информационные щиты размещаются на контейнерных площадках с целью усиления общественного контроля за качеством вывоза. Они содержат полную информацию о порядке предоставления коммунальной услуги по обращению с ТКО, работе системы обращения с отходами, периодичности вывоза, указаны нормы, правила и выдержки из законодательства, нормирующие деятельность отрасли. Также указана контактная информация Регионального оператора. В области обработки, утилизации и захоронения компания «Управления отходами» занимает лидирующие позиции, поэтому на информационных щитах указана информация о работе новой отрасли по обращению с ТКО, — заявил директор Регоператора Михаил Андреев.

Напомним, соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Региональным оператором и общественными объединениями Саратовской области позволяют организовать совместную работу по реализации экологических проектов, в том числе по раздельному сбору (накоплению) отходов, образовательных программ и участие в совместных мероприятиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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