За день семь жителей Саратовской области лишились оружия

СЕГОДНЯ 10:42 2019-05-30T10:42:22+03:00

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В Саратовской области полиция вчера, 29 мая, проводила операцию «Арсенал».

В результате в шести районах — Аркадакский, Аткарский, Энгельсский, Татищевский, Балашовский и Калининский — были найдены жители, хранящие или изготовляющие незаконное оружие.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, у жителя села Ивановка изъяли ружье марки «ИЖ-К» и один патрон к нему 16 калибра. В заводское оружие 58-летний мужчина внес свои изменения: изготовил самодельный приклад, укоротил ствол, установил прицел и другое.

В отношении гражданина возбудили уголовное дело.

У 38-летнего жителя села Екатериновка во время обыска в доме изъяли более 1 кг различного пороха и 12 патронов 12 и 16 калибров. Возможно, в отношении мужчины заведут уголовное дело сразу по двум статьям — за хранение и изготовление оружия.

Также жителям Балашова и Калининска выписали подписки о невыезде за ношение и хранение дома оружия — обреза и мелкокалиберной винтовки.

У еще одного мужчины из Калининска во время обыска в коридоре дома нашли патрон к неизвестному оружию и возбудили на него дело.

В Татищевском районе 40-летний гражданин хранил у себя восемь боеприпасов. Их изъяли, а мужчина попал под статью и подписку о невыезде.

У 50-летнего жителя села Новопушкинское нашли предметы, похожие на ружье и пять патронов. Экспертиза установила, что это — оружие «ИЖ» 16 калибра. Только один боеприпас подходил к нему, четыре оказались 12 калибра. Теперь полицейские решают, возбуждать ли дело. Проводится проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU