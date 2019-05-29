2019-05-29T11:38:36+03:00
Общество

В Саратове беременную работницу общепита уволили без выходного пособия

ГИТ провела проверку по жалобе
Екатерина Семенова
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В Саратове беременной женщине не выплатили пособие.

Как сообщили «КП-Саратов» в Гострудинспекции, нарушения были выявлены в ООО «Волга-А». Компания занимается организацией общественного питания в кафе и ресторанах.

После обращения гражданина в ГИТ, была проведена проверка. Оказалось, что трудовое законодательство действительно нарушено. Работодатель уволил женщину без уведомления и при этом не выплатил ей окончательный расчет и выходное пособие.

Виновника привлекут к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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