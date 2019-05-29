В Балакове поймали рецидивиста с самодельными нунчаками

СЕГОДНЯ 09:28 2019-05-29T09:28:05+03:00

Мужчину доставили в отдел от дома №25/2 по улице Факел Социализма

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В Балакове Саратовской области полицейские вчера, 28 мая, в рамках операций «Антикриминал» и «Арсенал» забрали в отдел мужчину, подозреваемого в незаконном изготовлении оружия.

- 36-летнего мужчину нашли у дома №25/2 по улице Факел Социализма и повезли в участок в 19:45. Гражданин ранее уже привлекался за хранение и изготовление наркотиков и наркопреступление, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

В поле зрения полиции рецидивист попал из-за того, что носил при себе самодельные нунчаки.

В отношении мужчины возбудили очередное уголовное дело и отправили под подписку о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU