В Балакове поймали рецидивиста с самодельными нунчаками
В Балакове Саратовской области полицейские вчера, 28 мая, в рамках операций «Антикриминал» и «Арсенал» забрали в отдел мужчину, подозреваемого в незаконном изготовлении оружия.
- 36-летнего мужчину нашли у дома №25/2 по улице Факел Социализма и повезли в участок в 19:45. Гражданин ранее уже привлекался за хранение и изготовление наркотиков и наркопреступление, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.
В поле зрения полиции рецидивист попал из-за того, что носил при себе самодельные нунчаки.
В отношении мужчины возбудили очередное уголовное дело и отправили под подписку о невыезде.
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ИСТОЧНИК KP.RU