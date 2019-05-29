2019-05-29T08:27:47+03:00
Происшествия

У пьяного водителя в Саратове забрали Hyundai Accent

Мужчина второй раз за год попался в состоянии опьянения за рулем
Ольга Муравлёва
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В Саратове полиция возбудила уголовное дело в отношении 37-летнего мужчины.

- Вечером 24 мая на улице Миротворцева гражданина в пьяном виде за рулем Hyundai Accent остановили сотрудники ДПС, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Мужчина попадается в состоянии опьянения уже второй раз за год. В этот раз у него забрали машину и до окончания расследования выписали подписку о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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