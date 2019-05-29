Бизнесмена в Энгельсе заставили снести строения на берегу Волги

СЕГОДНЯ 07:31 2019-05-29T08:08:10+03:00

Они мешали доступу граждан к воде

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В Энгельсе Саратовской области бизнесмен незаконно занялся строительством на берегу Волги.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, индивидуальный предприниматель возвел три строения на территории турбазы «Автомобилист» в поселке Лесной.

При этом они оказались в границах 20-метровой береговой полосы, что мешало гражданам посещать Волгу.

Прокурор города обратился в суд, который встал на его сторону. Бизнесмена заставили снести строения.

ИСТОЧНИК KP.RU