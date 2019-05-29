Бизнесмена в Энгельсе заставили снести строения на берегу Волги
Они мешали доступу граждан к воде
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В Энгельсе Саратовской области бизнесмен незаконно занялся строительством на берегу Волги.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, индивидуальный предприниматель возвел три строения на территории турбазы «Автомобилист» в поселке Лесной.
При этом они оказались в границах 20-метровой береговой полосы, что мешало гражданам посещать Волгу.
Прокурор города обратился в суд, который встал на его сторону. Бизнесмена заставили снести строения.
ИСТОЧНИК KP.RU