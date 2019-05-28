Жительница Саратова ищет невесту для хомяка

СЕГОДНЯ 19:51 2019-05-28T19:51:17+03:00

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В социальной сети Саратова появилось необычное объявление. В группе «Типичный Саратов» пользователь Александра Семенова опубликовала пост о поиске невесты для хомяка.

- Красивый, умный хомяк, в возрасте полутора лет ищет даму сердца для приятного времяпровождения на территории его двухэтажной резиденции, – говорится в сообщении.

Для самочки предлагают широкий спектр приятного времяпрепровождения: купание в песке с тальком и катание в большом красивом колесе. При этом кормить будут зернами, овощами, фруктами, ягодами, вареными яйцами и даже креветками.

- Он ночами не спит, кричит, зовет свою судьбу! – объяснила свой пост владелица животного.

Саратовцы оценили объявление, назвав это отличной пиар-кампанией.

ИСТОЧНИК KP.RU