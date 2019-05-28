В Саратове росгвардейцы задержали подозреваемого в тяжком преступлении

СЕГОДНЯ 10:40 2019-05-28T10:40:30+03:00

Мужчина скрывался от правоохранителей и числился в розыске

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В Саратове росгвардейцы задержали мужчину, подозреваемого в совершении тяжкого преступления — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть.

- Днем во время патруля по Фрунзенскому району экипаж заметил мужчину, приметы которого совпадали с находившимся в розыске. Увидев правоохранителей, он занервничал и попытался скрыться во дворе на Вокзальной улице, — сообщили «КП-Саратов» в Росгвардии.

Его задержали, и во время проверки данных выяснилось, что подозрения росгвардейцев небезосновательны. Это оказался тот самый 48-летний гражданин, которого ищет полиция.

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ИСТОЧНИК KP.RU