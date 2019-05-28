В Саратове из кранов течет синяя вода
Саратовцы иронизируют, что по кранам пустили незамерзайку [видео]
Синяя вода из крана в Саратове. Скрин из видео очевидца
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В Саратове из кранов течет синяя вода.
Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы в группе «Типичный Саратов», из крана с холодной водой идет жидкость голубого цвета.
Феномен удалось запечатлеть на видео. Оно снято 27 мая в 23:30 пользователем Катериной Филипповой. Женщина сообщила адрес: Тверская, 35.
В комментариях под постом участники группы иронизируют, что это течет незамерзающая жидкость.
Примечательно, что сегодня утром из-за аварии была отключена холодная вода на Тверской улице.
Синяя вода из кранов в Саратове.
ИСТОЧНИК KP.RU