СЕГОДНЯ 09:00 2019-05-28T09:24:05+03:00

Синяя вода из крана в Саратове. Скрин из видео очевидца

Саратовцы иронизируют, что по кранам пустили незамерзайку [видео]

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В Саратове из кранов течет синяя вода.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы в группе «Типичный Саратов», из крана с холодной водой идет жидкость голубого цвета.

Феномен удалось запечатлеть на видео. Оно снято 27 мая в 23:30 пользователем Катериной Филипповой. Женщина сообщила адрес: Тверская, 35.

В комментариях под постом участники группы иронизируют, что это течет незамерзающая жидкость.

Примечательно, что сегодня утром из-за аварии была отключена холодная вода на Тверской улице.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1920" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/711358" frameborder="0"></iframe> Синяя вода из кранов в Саратове.

ИСТОЧНИК KP.RU