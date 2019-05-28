Женщина из Озинок убила сожителя ножом после его нападения

СЕГОДНЯ 08:48 2019-05-28T08:48:08+03:00

Она воткнула лезвие ему в живот, обороняясь

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В Саратовской области осудили 47-летнюю жительницу поселка Озинки. Ее признали виновной в убийстве, совершенном с превышением необходимой обороны.

- Ночью 2 февраля 2019 года женщина и ее 44-летний сожитель начали ругаться. Гражданка попросила возлюбленного прекратить пить и лечь спать. Мужчина ответил, что его все устраивает, и продолжил выпивать. Тогда злоумышленница забрала у него бутылку с алкоголем. Пораженный напором потерпевший дал гражданской жене пощечину и ударил кулаком по голове, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

Женщина схватила со стола нож. Пьяный гражданин, невзирая на это, вновь замахнулся на нее. Обороняясь, она воткнула лезвие ему в живот.

Оторопев, раненый сел на стул в кухне, а гражданка ушла в комнату.

Через полчаса она вернулась и обнаружила сожителя мертвым. Злоумышленница позвонила родственникам, а те вызвали «скорую» и полицию.

Судмедэкспертиза установила, что смерть мужчины наступила из-за проникающего колото-резаного ранения живота и массивной кровопотери.

Гражданка призналась в содеянном. Суд приговорил ее к двум годам ограничения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU