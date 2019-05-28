В Энгельсе у «Магнита» погиб 25-летний мотоциклист

СЕГОДНЯ 08:09 2019-05-28T08:28:57+03:00

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В Энгельсе Саратовской области в ДТП погиб мотоциклист.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла поздно вечером.

В 23:20 на улице Лесозаводская, 62 у гипермаркета «Магнит» столкнулись мотоцикл Suzuki и ВАЗ-211340 под управлением 20-летнего водителя.

25-летний мотоциклист получил тяжелые травмы и погиб на месте. Пострадала также 23-летняя пассажирка мототранспорта. Девушка была госпитализирована.

ИСТОЧНИК KP.RU