В Энгельсе у «Магнита» погиб 25-летний мотоциклист
Пострадала пассажирка [фото]
Фото пресс-службы ГИБДД области
Изменить размер текста:
В Энгельсе Саратовской области в ДТП погиб мотоциклист.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла поздно вечером.
В 23:20 на улице Лесозаводская, 62 у гипермаркета «Магнит» столкнулись мотоцикл Suzuki и ВАЗ-211340 под управлением 20-летнего водителя.
25-летний мотоциклист получил тяжелые травмы и погиб на месте. Пострадала также 23-летняя пассажирка мототранспорта. Девушка была госпитализирована.
ИСТОЧНИК KP.RU