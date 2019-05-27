Под Саратовом мужчина попал в больницу после падения с байка
ДТП случилось под ночь на поселковой дороге
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В Пугачевском районе Саратовской области вечером 25 мая байкер упал с двухколесного «друга».
- ДТП случилось в 23:25 у дома №6 по улице Дорожная поселка Заволжский, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона.
Мужчина за рулем мототранспорта разогнался и упал с него.
После аварии 47-летнего байкера госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU