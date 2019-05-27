2019-05-27T12:13:01+03:00
Происшествия

В Вольске женщина за рулем иномарки сбила мотоциклиста

ДТП случилось на Комсомольской улице
Ольга Муравлёва
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В Вольске сегодня, 27 мая, столкнулись Peugeot 308 и мотоцикл Kawasaki.

- ДТП случилось в 11:02 у дома №231 по улице Комсомольская. За рулем иномарки находилась 47-летняя женщина, а за рулем двухколесного транспорта — 38-летний мужчина, — сообщили «КП-Саратов» в ОГИБДД МО МВД России «Вольский».

В результате аварии байкера госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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