В Вольске женщина за рулем иномарки сбила мотоциклиста
ДТП случилось на Комсомольской улице
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В Вольске сегодня, 27 мая, столкнулись Peugeot 308 и мотоцикл Kawasaki.
- ДТП случилось в 11:02 у дома №231 по улице Комсомольская. За рулем иномарки находилась 47-летняя женщина, а за рулем двухколесного транспорта — 38-летний мужчина, — сообщили «КП-Саратов» в ОГИБДД МО МВД России «Вольский».
В результате аварии байкера госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU