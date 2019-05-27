У «Хэппи Молла» в Саратове парень совершил грабеж
Он забрал из кармана iPhone 7 за 24 тыс. рублей
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В Саратове осудили 25-летнего жителя Озинок. Его признали виновным в грабеже.
- Днем 18 марта 2019 года мужчина в 300 м от ТЦ «Хэппи Молл» с угрозами забрал из кармана 19-летнего парня iPhone 7 за 24 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области.
Суд приговорил злоумышленника к двум годам и четырем месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.
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ИСТОЧНИК KP.RU