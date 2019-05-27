В «КП-Саратов» проверяют здоровье жителей города
В пресс-центре ИД «Волга-Медиа» сегодня, 27 мая, проходит комплексное скрининговое обследование в рамках диспансеризации.
С утра уже были обследованы несколько десятков человек. Все желающие могут узнать свой рост, вес, уровень холестерина и глюкозы в крови, а также проверить артериальное давление. Для курящих пациентов предусмотрен анализ окиси углерода выдыхаемого воздуха.
Можно узнать свой уровень холестерина и глюкозы в кровиФото: Екатерина Семенова
Фото: Екатерина Семенова
При выявлении отклонений от нормы участникам скринингового обследования выдаются рекомендации по здоровому образу жизни, в частности, правильному питанию.
Обследование проводят специалисты Центра здоровья Ленинского района на базе ГУЗ «Саратовская городская поликлиника №17»:
Врачи Центра здоровья Ленинского района проверяют здоровье гражданФото: Екатерина Семенова
Фото: Екатерина Семенова
- Ольга Кобзан, заведующая Центром здоровья;
- Татьяна Ликашина, врач-терапевт;
- Лариса Анисимова, медсестра;
- Ирина Зеленцова, медсестра.
ИСТОЧНИК KP.RU