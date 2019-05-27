В «КП-Саратов» проверяют здоровье жителей города

СЕГОДНЯ 11:01 2019-05-27T11:27:22+03:00

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В пресс-центре ИД «Волга-Медиа» сегодня, 27 мая, проходит комплексное скрининговое обследование в рамках диспансеризации.

С утра уже были обследованы несколько десятков человек. Все желающие могут узнать свой рост, вес, уровень холестерина и глюкозы в крови, а также проверить артериальное давление. Для курящих пациентов предусмотрен анализ окиси углерода выдыхаемого воздуха.

Можно узнать свой уровень холестерина и глюкозы в кровиФото: Екатерина Семенова

Фото: Екатерина Семенова

При выявлении отклонений от нормы участникам скринингового обследования выдаются рекомендации по здоровому образу жизни, в частности, правильному питанию.

Обследование проводят специалисты Центра здоровья Ленинского района на базе ГУЗ «Саратовская городская поликлиника №17»:

Врачи Центра здоровья Ленинского района проверяют здоровье гражданФото: Екатерина Семенова

Фото: Екатерина Семенова

- Ольга Кобзан, заведующая Центром здоровья;

- Татьяна Ликашина, врач-терапевт;

- Лариса Анисимова, медсестра;

- Ирина Зеленцова, медсестра.

ИСТОЧНИК KP.RU