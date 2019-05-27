Пьяный водитель «семерки» под Саратовом протаранил грузовик
Пострадали оба шофера и пассажир УАЗа
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В Татищевском районе Саратовской области сегодня, 27 мая, пьяный водитель ВАЗ-2107 врезался в УАЗ, который ехал попутно.
Как сообщили «КП-Саратов» в облспасе, ДТП случилось у Мизино-Лапшиновки.
В результате аварии в тяжелом состоянии госпитализировали 36-летнего водителя «семерки», а также 34-летнего шофера и 49-летнего пассажира грузовика.
Мужчину, находившегося за рулем легковушки, спасатели вытаскивали с помощью специнструмента.
На месте также работали пожарные, бригады «скорой», ДПС.
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ИСТОЧНИК KP.RU