Пьяный водитель «семерки» под Саратовом протаранил грузовик

СЕГОДНЯ 11:00 2019-05-27T12:00:20+03:00

Пострадали оба шофера и пассажир УАЗа

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В Татищевском районе Саратовской области сегодня, 27 мая, пьяный водитель ВАЗ-2107 врезался в УАЗ, который ехал попутно.

Как сообщили «КП-Саратов» в облспасе, ДТП случилось у Мизино-Лапшиновки.

В результате аварии в тяжелом состоянии госпитализировали 36-летнего водителя «семерки», а также 34-летнего шофера и 49-летнего пассажира грузовика.

Мужчину, находившегося за рулем легковушки, спасатели вытаскивали с помощью специнструмента.

На месте также работали пожарные, бригады «скорой», ДПС.

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ИСТОЧНИК KP.RU