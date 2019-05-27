2019-05-27T08:52:57+03:00
Общество

В Саратове чиновники и полицейские искали алкоголь на последний звонок

Проверяющие нашли шесть мест, где продавали спиртное во время последнего звонка
Ольга Муравлёва
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В Саратове чиновники мэрии и сотрудники полиции 23 мая пошли с проверкой по магазинам, торгующим алкоголем.

Напомним, 23 мая в связи с распоряжением губернатора проводились последние звонки. В этот день продажа спиртного была запрещена.

- Всего было обследовано 97 магазинов и кафе в шести районах города, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.

В трех торговых точках: «Теремок» на пересечении Навашина и Технической, «Гурман» на Шелковичной, 151 и «Продукты» на Одесской, 13 торговали алкоголем.

Также в рюмочной на Университетской, 85, барах на пересечении Шелковичной и Свинцовой и на Саперной, 19 продавали спиртное на вынос.

Полицейские составили административные протоколы и изъяли горячительное.

Напомним, в ближайшую субботу, 1 июня, также запрещена продажа алкоголя в связи с Международным днем защиты детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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