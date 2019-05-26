Парапет на новой набережной в Саратове покрасили только наполовину

СЕГОДНЯ 10:11 2019-05-26T10:16:24+03:00

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В редакцию «КП-Саратов» пришли фото от читателей с примером благоустройства Новой набережной.

Для придания новизны каменный парапет, на котором установлена металлическая ограда покрасили белой краской. Но сделали это ровно наполовину, со стороны пешеходной дорожки.

Еще часть парапета, видимая прохожим, осталась неокрашенной.

- Это очень характеризует отношение к уборке и украшению города. Не сложно было прокрасить парапет до конца, хотя бы той части, которая видна горожанам и гостям города, оставив неокрашенную часть со стороны Волги. Но нет – работа проведена именно так, чтобы показать формальный подход к делу, - считают приславшие снимки читатели «КП-Саратов».

Напомним, Новая набережная является постоянным предметом иронии горожан, которые обнаруживают на ней очередные дефекты строительных работ и благоустройства.

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ИСТОЧНИК KP.RU