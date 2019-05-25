В Энгельсе водитель легковушки пострадал в столкновении с грузовиком
Он не смог выехать с перекрестка
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В Энгельсе на улице Маяковского, 244 водитель ВАЗ -2112 столкнулся с грузовиком.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», мужчина за рулем легковушки не убедился в безопасности маневра, когда выезжал с перекрестка.
Прибывшие медики оказали пострадавшему скорую помощь, решается вопрос о его госпитализации.
Водитель большегруза не пострадал
На месте работали пожарные.
Обстоятельства аварии выясняет дорожная инспекция.
ИСТОЧНИК KP.RU