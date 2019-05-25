В Энгельсе водитель легковушки пострадал в столкновении с грузовиком

СЕГОДНЯ 14:29 2019-05-25T14:29:13+03:00

Он не смог выехать с перекрестка

Изменить размер текста: A A

В Энгельсе на улице Маяковского, 244 водитель ВАЗ -2112 столкнулся с грузовиком.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», мужчина за рулем легковушки не убедился в безопасности маневра, когда выезжал с перекрестка.

Прибывшие медики оказали пострадавшему скорую помощь, решается вопрос о его госпитализации.

Водитель большегруза не пострадал

На месте работали пожарные.

Обстоятельства аварии выясняет дорожная инспекция.

ИСТОЧНИК KP.RU