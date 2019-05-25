2019-05-25T11:05:47+03:00
Происшествия

В Саратовской области за день сбили трех детей

Во всех случаях это были иномарки
Дарья Вострикова
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Вчера, 24 мая, в Саратовской области произошли три аварии с участием детей.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, во всех случаях правила дорожного движения нарушили иномарки.

В 12:50 у дома №31 на улице Энгельс-1, 50-летний водитель Renault Logan сбил 16-летнего подростка на нерегулируемом пешеходном переходе, после чего скрылся с места аварии. Однако мужчину все-таки нашли.

Уже вечером, в 18:15 у дома №168 на Шелковичной улице в Саратове под колеса Hyundai Solaris под управлением 27-летней автоледи в месте, где можно пересекать дорогу, попал 9-летний мальчик.

Последняя авария случилась в 17:40 на Набережной Леонова, 28 в Балаково. Дорогу в неположенном месте переходила 14-летняя девочка, которую сбил 48-летний водитель Peugeot 307.

Во всех случаях несовершеннолетним оказали медицинскую помощь и отпустили по домам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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