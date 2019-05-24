2019-05-24T16:44:31+03:00
Происшествия

Житель Энгельса «отработает» кражу у знакомой

Он забрал 25 тыс. рублей
Дарья Вострикова
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Суд признал виновным 27-летнего жителя Энгельса в краже.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, установлено, что 6 февраля 2019 года мужчина был в гостях у своей знакомой в квартире на проспекте Строителей.

Он знал, где та хранит деньги и взял 25 тыс. рублей.

За это мужчину отправили на 1,5 года на исправительные работы и обязали отдавать 15% от своей зарплаты ежемесячно в казну государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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