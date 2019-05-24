Житель Энгельса сообщил о минировании «Ленты». Вынесен приговор

СЕГОДНЯ 13:50 2019-05-24T14:26:13+03:00

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В Энгельсе Саратовской области вынесен приговор телефонному террористу.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре региона, житель Энгельса 12 апреля 2018 года позвонил по телефону 02 и сообщил о бомбе в гипермаркете «Лента» на улице Красноярская, 5Б. При этом он сам в тот момент находился в магазине.

На место происшествия экстренно отправили все оперативные силы города, в том числе полицию. Персонал и посетители «Ленты» были эвакуированы.

- Подсудимый своими преступными действиями дезорганизовал деятельность органа власти, службы безопасности и охраны общественного порядка, отвлек силы и средства полиции на проверку ложного сообщения, — отметили в прокуратуре.

Кроме того, с мая по август 2018 года мужчина обокрал двух жителей Энгельса на общую сумму более 7 тыс. рублей.

Суд отправил его в колонию общего режима на полтора года.

ИСТОЧНИК KP.RU