В Саратове со здания Крытого рынка снимут вывеску
Это недопустимо для объекта культурного наследия
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Прокуратура Фрунзенского района с привлечением специалистов выявила нарушения соблюдения законодательства об охране объектов культурного наследия.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном надзорном ведомстве, проверка показала, что на кровле Крытого рынка на улице Чапаева, 59 установлена вывеска «Деловой Кластер».
Табличка расположена на здании культурного наследия незаконно, поэтому прокуроры подали на собственника помещения — ОАО «Торговый Дом «Центральный» — в суд с иском о демонтаже вывески.
Эти требования удовлетворены.
ИСТОЧНИК KP.RU