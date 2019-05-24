Неизвестный поджег строительный вагончик в Энгельсе

СЕГОДНЯ 11:29 2019-05-24T11:29:09+03:00

Пожар тушили восемь человек

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23 мая в Энгельсе горел строительный вагончик.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, предварительной причиной считается неосторожное обращение с огнем неизвестным человеком.

Сигнал о возгорании поступил дежурному в 16:13. На место выезжали восемь человек личного состава. Площадь возгорания составила 9 кв. метров.

В ночь на пятницу сгорели надворные постройки в селе Мироновка Питерского района. Площадь пожара составила 25 кв. метров. На тушение выезжали четыре человека.

ИСТОЧНИК KP.RU