Неизвестный поджег строительный вагончик в Энгельсе
Пожар тушили восемь человек
Изменить размер текста:
23 мая в Энгельсе горел строительный вагончик.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, предварительной причиной считается неосторожное обращение с огнем неизвестным человеком.
Сигнал о возгорании поступил дежурному в 16:13. На место выезжали восемь человек личного состава. Площадь возгорания составила 9 кв. метров.
В ночь на пятницу сгорели надворные постройки в селе Мироновка Питерского района. Площадь пожара составила 25 кв. метров. На тушение выезжали четыре человека.
ИСТОЧНИК KP.RU