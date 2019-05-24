Жители Саратовской области перейдут на «цифру» только в октябре из-за нехватки времени

СЕГОДНЯ 11:11 2019-05-24T11:23:58+03:00

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Сегодня, 24 мая, в пресс-центре правительства Саратовской области прошла конференция первый замминистра промышленности региона Владимир Белгородского.

Он рассказал, почему область попала в четвертый этап перехода на цифровое вещание, то есть на 14 октября.

Напомним, наш регион должен был полностью перейти на «цифру» 3 июня.

Такая отсрочка на 4,5 месяца даст дополнительное время на информирование населения, приобретение новых телевизоров и приставок.

- С конца декабря в Саратовской области работают 48 цифровых станций (раньше было три). В зоне покрытия цифровым вещанием в регионе проживают 98,4%. При наличии приставки люди смогут смотреть 20 бесплатных цифровых каналов и принимать три радиостанции.

На начало 2019 года в регионе пользовались аналоговым сигналом порядка 60 тыс. человек, к сегодняшнему дню это число снизилось вдвое.

Еще 1,6 % населения не имеют возможности принимать наземный цифровой сигнал. В таких «белых зонах» проживают около 40 тыс. человек. это 299 населенных пунктов, — рассказал Белгородский.

2 909 семей в «белых зонах» подключились по спутниковому ТВ — это 85%, 8% — пользуются антенной.

Около 1,5 тысяч домохозяйств вопрос подключения к цифровому ТВ до сих пор никак не решили.

Чтобы покрыть цифровым ТВ оставшуюся часть 1,6% населения, живущего в «белых зонах», нужно порядка 800 млн рублей. Это столько же, сколько потратили на строительство всех 48 цифровых станций.

Как уточнил Белогородский, средняя цена приставки для приема цифрового ТВ — 900 рублей. Льготное оборудование продают несколько операторов.

Жители могут узнать все вопросы о цифровом телевидении на федеральной «горячей линии» - 88002202002 и на сайте смотрицифру.рф

Телефон региональной линии по вопросам цифрового ТВ: 89272297189

ИСТОЧНИК KP.RU