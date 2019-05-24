Министр Кравцева пообещала саратовцам хороший урожай

СЕГОДНЯ 10:28 2019-05-24T10:28:00+03:00

В Саратовской области погибло 89 тыс. га озимых, но их почти все уже пересеяли

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С осени негативные погодные явления – засуха, как в атмосфере так и в почве осенью, а позднее весной выпревание посевов под снежным покровом, привело к гибели озимых в Саратовской области на площади 89 тыс. га. Это затронуло 202 хозяйства в 22 районах области. Предварительный ущерб составил 480 млн рублей. Об этом на брифинге в пресс-центре «КП-Саратов» рассказала министр сельского хозяйства региона Татьяна Кравцева.

В Саратовской области в 2018 году озимых было посеяно 1,2 млн га было посеяно, это один из самых больших объемов в РФ.

- На пострадавших площадях велся пересев. Распоряжением губернатора в 13 районах была введена чрезвычайная ситуация по гибели озимых. Сейчас ведется прием документов от пострадавших хозяйств. 136 хозяйств планируют обратиться за господдержкой по этому поводу. Федеральные эксперты будут проводить экспертизы, мы надеемся, что наши аграрии получат помощь от правительства РФ, - рассказала министр.

Кравцева обратила внимание, что трагедии в гибели части озимых нет. Эти 89 тыс га составляют только 8% озимого клина, и они почти все пересеяны.

- Почему говорим тогда об этом? Дело в том, что 202 хозяйства - это много, им надо помочь, в условиях такого форс-мажора. Надеемся что не менее 50% потерь будет компенсировано нашим пострадавшим хозяйствам. Требования к документам и подтверждению гибели посевов очень высокие, кроме того, такая ситуация сложилась не только в нашем регионе.

Сейчас состояние полей позволяет нам давать хороший прогноз на урожай в этом году. И себе и на экспорт будет достаточно продукции, - заверила Татьяна Кравцева.

ИСТОЧНИК KP.RU