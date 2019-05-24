Сотрудник салона связи в Саратове оформил на клиента липовый кредит на телефон и планшет

СЕГОДНЯ 09:04 2019-05-24T09:13:49+03:00

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В салоне сотовой связи в Заводском районе Саратова клиенту незаконно оформили кредит.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, 21 апреля 57-летний мужчина пришел в салон, чтобы купить мобильник.

Сотрудник воспользовался невнимательностью клиента и оформил, кроме договора на покупку, еще кредит на телефон и планшет. Общая сумма — 21 077 рублей.

Однако «купленную» технику клиенту никто не отдал.

По данному факту возбуждено уголовное дело. 23 мая сотрудника салона задержали, он был отправлен под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU