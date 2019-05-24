В Пугачеве парень убил приятеля глыбой и украл у него с карты 4 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 08:18 2019-05-24T08:19:36+03:00

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В Пугачеве Саратовской области следователи завершили расследование в отношении 18-летнего местного жителя. Его обвиняют в убийстве и краже с банковского счета.

- По версии правоохранителей, трое парней дружили во время обучения в техникуме. После окончания один из них нашел работу и снял квартиру. Товарищи попросились у него пожить, и он пустил. Об этом узнал хозяин жилища и потребовал выгнать постояльцев, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

В марте 2019 года двое молодых жителей снова приехали в Пугачев, желая найти работу и жилье. Они позвали с собой третьего и пропили все деньги, отложенные на съем квартиры. Однако приглашенный парень, несмотря на то, что гулял вместе с ними, отказался вновь пускать друзей к себе.

Один из подростков затаил обиду и решил отомстить. Вечером 15 марта 2019 года он придумал план расправы и пригласил товарищам сходить в увеселительное заведение. По пути туда в безлюдном месте 18-летний парень схватил с земли ледяную глыбу и ударил друга в затылок. Потерпевший упал, а нападавший продолжил колотить глыбой по голове, пока тот не умер.

Третий приятель пытался остановить злоумышленника уговорами, но после испугался и убежал.

После убийства юноша нашел рядом с телом друга банковскую карту и телефон Vertex Impress Pear за 1,7 тыс. рублей.

В тот же день он с помощью мобильного приложения перевел себе 4 тыс. рублей, а после снял их в банкомате.

Обвиняемый признал свою вину. Дело направлено в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU