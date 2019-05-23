2019-05-23T16:21:58+03:00
Общество

На поликлинику в Солнечном-2 деньги выделят не ранее 2020 года

Об этом заявили на заседании гордумы
Дарья Вострикова
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Сегодня, 23 мая, на 50-м внеочередном заседании гордумы Саратова депутат от КПРФ Андрей Карасев рассказал о том, что жители Солнечного-2 собирают подписи для строительства поликлиники.

Ранее обещание заняться ее постройкой местные жители услышали от другого депутат-коммуниста – Николай Бондаренко.

Глава администрации Михаил Исаев отвечая на вопрос о поликлинике в Солнечном-2 сказал, что действительно проектные застройки микрорайонов 2005-2009 годов не содержали спорткомплексов и поликлиник, но были предусмотрены школы и сады.

По его словам, региональное правительство работает с правительством РФ, чтоб к 2020 году попасть в программу финансирования, которая позволит построить поликлинику.

ИСТОЧНИК KP.RU

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