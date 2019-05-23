Энергетики перекрывают центр Саратова на неопределенный срок

СЕГОДНЯ 16:21 2019-05-23T16:24:43+03:00

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В Саратове на неопределенный срок перекрывается центр города.

Как сообщили «КП-Саратов» в филиале «Т Плюс», меняется схема движения в связи с реконструкцией теплосетей.

Работы ведутся на улицах Чапаева и Октябрьская. Участки будут поэтапно закрывать на весь период проведения работ. При этом сроки не озвучены.

Полностью перекрыто движение для автотранспорта по Чапаева от Посадского до Б. Горной. Объехать участок можно по Вольской и Рахова.

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По Октябрьской движение закрыто от Григорьева до Первомайской.

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Нет сквозного движения по следующим участкам:

- по Григорьева от Мичурина в сторону Октябрьской,

- по Октябрьской от Волжской до Григорьева,

- по Григорьева от Комсомольской до Октябрьской.

ИСТОЧНИК KP.RU