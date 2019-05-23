2019-05-23T16:24:43+03:00
Недвижимость

Энергетики перекрывают центр Саратова на неопределенный срок

Ведется реконструкция теплосетей
Екатерина Семенова
Поделиться:
Центральные улицы Саратова будут перекрытыЦентральные улицы Саратова будут перекрытыФото: Антон Угольков
Изменить размер текста:

В Саратове на неопределенный срок перекрывается центр города.

Как сообщили «КП-Саратов» в филиале «Т Плюс», меняется схема движения в связи с реконструкцией теплосетей.

Работы ведутся на улицах Чапаева и Октябрьская. Участки будут поэтапно закрывать на весь период проведения работ. При этом сроки не озвучены.

Полностью перекрыто движение для автотранспорта по Чапаева от Посадского до Б. Горной. Объехать участок можно по Вольской и Рахова.

.

.

По Октябрьской движение закрыто от Григорьева до Первомайской.

.

.

Нет сквозного движения по следующим участкам:

- по Григорьева от Мичурина в сторону Октябрьской,

- по Октябрьской от Волжской до Григорьева,

- по Григорьева от Комсомольской до Октябрьской.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратове встали трамваи четырех маршрутов
В Марксовском районе 14-летняя девочка тайком родила ребенка от взрослого мужчины
В Саратове задержали наркодилера с дозой в брюках
«КВС» отключает неплательщиков – жителей коттеджных поселков
На поликлинику в Солнечном-2 деньги выделят не ранее 2020 года
Краснодарец обворовал в Саратове многодетную семью
Для саратовских предпринимателей подешевеет аренда
Более 600 тыс. кубометров ТКО поступило на саратовские МПС с начала года
ГИБДД подтвердила факт смертельного ДТП на Шехурдина
У Трофимовского моста в Саратове могут вырубить более 1 тыс. деревьев
Саратовцев ночью ждут грозы да дожди
Депутаты отказали мэру Саратова добавить в бюджет 3,3 млрд рублей расходов
Ремонт Театральной площади затеяли перед чемпионатом мира по пожарному спорту
Погубивший двух пассажиров под Саратовом водитель Mercedes скончался
Панков о решении проблем «Тролзы»: Создали рабочую группу при Минпромторге
На 17-летнего закладчика наркотиков в Энгельсе заведено уголовное дело
Саратовские паралимпийцы завоевали девять медалей первенства России по легкой атлетике
На рельсах у Губернского рынка столкнулись Mitsubishi и ВАЗ-2112
В Ершове поймали школьников с наркотиками
На железнодорожном переезде в Саратове столкнулись фура и легковушка
Саратовский каратист взял «бронзу» всероссийского турнира