Для саратовских предпринимателей подешевеет аренда
Сегодня, 23 мая, прошло 50-е внеочередное заседание саратовской городской думы.
Председатель комитета по управлению имуществом Сергей Важнов рассказал о программе облегченной аренды городского имущества для малого и среднего предпринимательства.
Здание под льготную аренду должно быть свободно от третьих лиц, достроено, не иметь религиозного назначения, не быть аварийным. А если в аренду берут участок, то земля не должна быть предназначена для личного подсобного хозяйства, и свободна от прав третьих лиц.
Размер аренды должен составлять не менее чем 5 лет, победителя определят по результатам торгов. В первый год аренды надо отдавать только 40% от арендной платы, во второй - 60%, в третий - 80%, а в четвертый уже 100%.
Депутаты приняли соответствующее решение.
ИСТОЧНИК KP.RU