Для саратовских предпринимателей подешевеет аренда

СЕГОДНЯ 16:09 2019-05-23T16:09:11+03:00

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Сегодня, 23 мая, прошло 50-е внеочередное заседание саратовской городской думы.

Председатель комитета по управлению имуществом Сергей Важнов рассказал о программе облегченной аренды городского имущества для малого и среднего предпринимательства.

Здание под льготную аренду должно быть свободно от третьих лиц, достроено, не иметь религиозного назначения, не быть аварийным. А если в аренду берут участок, то земля не должна быть предназначена для личного подсобного хозяйства, и свободна от прав третьих лиц.

Размер аренды должен составлять не менее чем 5 лет, победителя определят по результатам торгов. В первый год аренды надо отдавать только 40% от арендной платы, во второй - 60%, в третий - 80%, а в четвертый уже 100%.

Депутаты приняли соответствующее решение.

ИСТОЧНИК KP.RU