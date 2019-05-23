2019-05-23T16:21:40+03:00
Недвижимость

Более 600 тыс. кубометров ТКО поступило на саратовские МПС с начала года

Увеличение объемов связано с проведением «месячника благоустройства»
Екатерина Семенова
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В период с начала 2019 года на мусороперегрузочные станции АО «Управление отходами», расположенные в Саратове, поступило свыше 600 тыс. кубических метров твердых коммунальных отходов. Отмечается увеличение показателей поступления ТКО в апреле и мае. Оно связано с периодом проведения «месячника благоустройства», а также вывозом отходов садоводческих товариществ.

На МПС происходит извлечение опасных отходов, которые несмотря на все предупреждения все-таки оказываются в контейнерах для коммунальных отходов. На основе визуального контроля вручную отбираются шины, аккумуляторы, батарейки, ртутные лампы и т. д., а крупногабаритные отходы пропускаются через специальный шредер, что позволяет уменьшить их объем для последующего транспортирования на полигон Энгельсского мусороперерабатывающего комплекса.

- Благодаря работе института региональных операторов отрасль обращения с ТКО стала прозрачной. Мы видим реальные объемы образующегося мусора на территории городов, поселков и сельских поселений. Строгое соблюдение территориальной схемы позволяет отправить весь образующийся мусор на безопасную обработку и захоронение, чтобы в дальнейшем минимизировать его воздействие на окружающую среду, — сообщил директор Регоператора Михаил Андреев.

Рост поступлений и эффективная эксплуатация концессионных предприятий позволили досрочно снизить тариф на коммунальную услугу по обращению с ТКО для потребителей. Благодаря работе Регоператора обеспечивается плановый возврат первоначально привлеченных инвестиций для создания новой коммунальной инфраструктуры по обращению с ТКО. Функционирование таких станций стало возможным благодаря «зеленым» инвестициям в соответствии с концессионным соглашением с АО «Управление отходами». Практическая польза от инвестирования в объекты переработки ТКО отмечается на уровне международных соглашений и позволяет создать в экономике регионов новую нишу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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