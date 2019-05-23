У Трофимовского моста в Саратове могут вырубить более 1 тыс. деревьев

СЕГОДНЯ 15:48 2019-05-23T15:48:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Заместитель председателя комитета дорожного хозяйства администрации Саратова Игорь Гришаев рассказал о планах по вырубке деревьев.

- На заседании комиссии по контролю за сохранением и созданием зеленых насаждений на территории Саратова был рассмотрен проект по реконструкции путепровода Трофимовский. Он предусматривает вырубку более 1000 деревьев для расширения проезжей части, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.

Однако специалисты осмотрели место предполагаемой вырубки и установили, что там растут ценные породы. В связи с этим, разрешение на вырубку выдано не было.

Планируется провести опрос экспертов.

- Это вопрос экологии, всем хочется сберечь максимум наших деревьев. Мы будем искать другие пути и детально обсуждать этот вопрос, прежде чем принять решение, — заявил Гришаев.

ИСТОЧНИК KP.RU