У Трофимовского моста в Саратове могут вырубить более 1 тыс. деревьев
Заместитель председателя комитета дорожного хозяйства администрации Саратова Игорь Гришаев рассказал о планах по вырубке деревьев.
- На заседании комиссии по контролю за сохранением и созданием зеленых насаждений на территории Саратова был рассмотрен проект по реконструкции путепровода Трофимовский. Он предусматривает вырубку более 1000 деревьев для расширения проезжей части, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.
Однако специалисты осмотрели место предполагаемой вырубки и установили, что там растут ценные породы. В связи с этим, разрешение на вырубку выдано не было.
Планируется провести опрос экспертов.
- Это вопрос экологии, всем хочется сберечь максимум наших деревьев. Мы будем искать другие пути и детально обсуждать этот вопрос, прежде чем принять решение, — заявил Гришаев.
ИСТОЧНИК KP.RU