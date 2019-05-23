Ремонт Театральной площади затеяли перед чемпионатом мира по пожарному спорту

СЕГОДНЯ 14:42 2019-05-23T15:04:46+03:00

В Саратове сделали ставку на благоустройство, а не на дороги

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Сегодня, 23 мая, в здании Саратовской областной думы прошло 50-е внеочередное заседание Саратовской городской думы.

Председатель комитета мэрии по финансам Александр Струков рассказал, что из раздела «дорожные фонды» на «благоустройство» переправят 34,6 млн рублей. Средства городу передадут из областного бюджета.

Деньги потратят на Театральную площадь: заменят асфальт, а в сквере имени Табакова организуют автополив, освещение, также обещают поменять асфальт, разрушенные ограждения. Там появятся новые зеленые насаждения. Все это, чтобы не ударить в грязь лицом перед гостями чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту.

При этом параметры городского бюджета не меняются.

ИСТОЧНИК KP.RU