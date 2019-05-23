В Саратов на семейную диспенсеризацию приедет актриса Екатерина Вуличенко
В Горпарке будут принимать психологи
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В Саратове пройдет Всероссийская акция «Семейная диспансеризация».
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве социального развития области, мероприятие пройдет 25 мая с 11 до 17 часов в Горпарке.
На сцене «Ракушка» будут организованы консультации экспертов-психологов, семейные мастер-классы. Будет работать фотозона.
Участников ждет развлекательная программа и раздача сувениров.
Ожидается, что на акцию приедет актриса Екатерина Вуличенко.
ИСТОЧНИК KP.RU