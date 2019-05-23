В Саратов на семейную диспенсеризацию приедет актриса Екатерина Вуличенко

СЕГОДНЯ 12:13 2019-05-23T12:13:00+03:00

В Горпарке будут принимать психологи

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В Саратове пройдет Всероссийская акция «Семейная диспансеризация».

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве социального развития области, мероприятие пройдет 25 мая с 11 до 17 часов в Горпарке.

На сцене «Ракушка» будут организованы консультации экспертов-психологов, семейные мастер-классы. Будет работать фотозона.

Участников ждет развлекательная программа и раздача сувениров.

Ожидается, что на акцию приедет актриса Екатерина Вуличенко.

ИСТОЧНИК KP.RU