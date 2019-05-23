2019-05-23T12:04:28+03:00
Происшествия

Наркоман из Советского района попал в тюрьму из-за жалоб жены

Он не хотел привлекаться к ответственности
Дарья Вострикова
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Суд признал виновным 27-летнего жителя Советского района в незаконном хранении наркотиков и избиении полицейского.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, установлено, что мужчина хранил свои вещества у сожительницы, которая 29 ноября 2017 года пожаловалась матери на то, что ее возлюбленный пристрастился к дурману. Та сообщила в полицию.

В последний день мая прошлого года злоумышленника вызвали к правоохранителям, однако пришел он «навеселе». Это заметил участковый и позвал его на освидетельствование, а потом в суд, чтобы поговорить насчет административного дела. Однако наркоман ударил его в глаз и убежал.

Его объявили в розыск и в феврале 2019 нашли, а после поместили под стражу.

Несмотря на непризнание своей вины, мужчину отправили на 2,2 года в колонию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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