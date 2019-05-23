Наркоман из Советского района попал в тюрьму из-за жалоб жены
Суд признал виновным 27-летнего жителя Советского района в незаконном хранении наркотиков и избиении полицейского.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, установлено, что мужчина хранил свои вещества у сожительницы, которая 29 ноября 2017 года пожаловалась матери на то, что ее возлюбленный пристрастился к дурману. Та сообщила в полицию.
В последний день мая прошлого года злоумышленника вызвали к правоохранителям, однако пришел он «навеселе». Это заметил участковый и позвал его на освидетельствование, а потом в суд, чтобы поговорить насчет административного дела. Однако наркоман ударил его в глаз и убежал.
Его объявили в розыск и в феврале 2019 нашли, а после поместили под стражу.
Несмотря на непризнание своей вины, мужчину отправили на 2,2 года в колонию.
ИСТОЧНИК KP.RU