Самые высокие новостройки Саратовской области — в Энгельсе

СЕГОДНЯ 11:09 2019-05-23T11:29:35+03:00

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Среди городов Саратовской области самые высокие новостройки — в Энгельсе.

Такой вывод сделали эксперты портала Domofond.ru по итогам рейтинга городов.

- В ходе исследования была рассчитана средняя (медианная) этажность зданий, в которых продаются новые квартиры или вторичное жилье, — говорится в сообщении агентства.

Так, энгельсские новостройки в среднем достигают высоты 19 этажей. Другие города нашего региона находятся в рейтинге заметно ниже — 102 и 103-е места занимают Балаково и Балашов, а областной центр расположился на 132-м месте с десятью этажами в новостройках.

В рейтинге высотности вторичного жилья города Саратовской области занимают менее высокие позиции. 39-е место досталось Балакову, 81-е — Саратову, 98-е — Энгельсу, 138-е — Балашову.

ИСТОЧНИК KP.RU