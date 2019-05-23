2019-05-23T09:53:20+03:00
Происшествия

Убийцу сожительницы из Саратова задержали в Ростове

По версии следствия, мужчина забил женщину ногами
Екатерина Семенова
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Задержан 44-летний мужчина, которого подозревают в убийстве 61-летней женщины в Заводском районе.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, тело с травмой головы нашли 14 февраля в квартире дома на проспекте Энтузиастов. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Полиция и следователи СКР установили подозреваемого — 44-летний рецидивист из Владимирской области, который приехал в Саратов в 2017 году. При этом у него имелась непогашенная судимость.

Гражданина объявили в федеральный розыск, его удалось задержать в Ростове.

По версии следствия, мужчина сожительствовал с 61-летней потерпевшей и 10 февраля распивал спиртное с ней и ее подругой. Во время застолья возникла ссора: гражданин упрекнул женщину, что она без его ведома сдала в ломбард телефон. Он потребовал выкупить принадлежащее ему имущество, а когда сожительница отказалась — принялся избивать ее ногами.

Подругу он при этом выгнал из дома, а потерпевшую продолжал бить. После мужчина ушел, а через четыре дня соседи обнаружили тело погибшей.

Задержанный арестован, ему предъявлено обвинение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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