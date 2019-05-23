В Волжском районе девушка обнесла квартиру
Она украла имущество на 61 тыс. рублей
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Вчера, 22 мая, полиция Волжского района раскрыла кражу у 47-летней жительницы дома №3 на Овсяном проезде.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, по словам женщины, с февраля по апрель кто-то залез в ее квартиру и унес телевизор LG, микроволновую печь Samsung, пылесос LG и стиральную машину Zanussi.
Сумма ущерба составила 61 тыс. рублей.
По подозрению в краже в отдел доставили 23-летнюю жительницу села Карпенки в Краснокутском районе. Она во всем призналась. На нее завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU