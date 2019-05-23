В Волжском районе девушка обнесла квартиру

СЕГОДНЯ 09:10 2019-05-23T09:41:14+03:00

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Вчера, 22 мая, полиция Волжского района раскрыла кражу у 47-летней жительницы дома №3 на Овсяном проезде.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, по словам женщины, с февраля по апрель кто-то залез в ее квартиру и унес телевизор LG, микроволновую печь Samsung, пылесос LG и стиральную машину Zanussi.

Сумма ущерба составила 61 тыс. рублей.

По подозрению в краже в отдел доставили 23-летнюю жительницу села Карпенки в Краснокутском районе. Она во всем призналась. На нее завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU