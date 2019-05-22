В Саратове выберут фирму такси для перевозки пассажиров аэропорта «Гагарин»
Объявлен конкурс на фирму такси, которая будет обслуживать новый аэропорт «Гагарин» в Саратовской области.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе губернатора со ссылкой на Департамент стратегических коммуникаций Международного аэропорта, выборы пройдут в форме конкурса перевозчиков. Победитель получит статус официального партнера.
К претендентам предъявляется ряд условий: автомобили должны быть не старше пяти лет, ряд машин такси должен быть оснащен детскими креслами, терминалами для безналичной оплаты с возможностью выдачи чеков.
Фирма такси будет обслуживать пассажиров круглосуточно, водители будут обязаны ежедневно проходить медицинский осмотр.
- Выполнение требований, предъявляемых к потенциальным операторам, обеспечит пассажирам необходимый уровень комфорта и безопасности при поездке в аэропорт или обратно, — отметил исполнительный директор аэропорта «Гагарин» Алексей Жамкин.
Заявки на участие принимаются до 17 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU