В Саратовской области на 9% обвалился индекс промпроизводства

СЕГОДНЯ 16:48 2019-05-22T16:48:19+03:00

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Индекс промышленного производства в Саратовской области в апреле 2019 года составил 91% по сравнению с апрелем 2018, то есть упал на 9%.

- В январе-апреле 2019 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился выпуск нефти на 5%, газа — 7,3%, мела — на 40,9%, мяса — 17,3%, сыров на 34,3% и другой продукции, — выяснила «КП-Саратов» в Саратостате.

Зато стали больше выпускать мясных полуфабрикатов (8,6%), муки (10,7%), хлеба (15,2%), а также минеральные и питьевые воды без сахара и других подслащивающих веществ (49,5%).

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ИСТОЧНИК KP.RU