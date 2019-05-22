Саратовец не смог спрятать легковушку и отдал 200 тыс. рублей долга

СЕГОДНЯ 15:49 2019-05-22T16:00:16+03:00

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В отношении саратовца приставы возбудили 23 исполнительных производства.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, мужчина должен был отдать деньги за уклонение от исполнения административного наказания и возместить причиненный в аварии ущерб.

Общая сумма долга составила более 200 тыс. рублей, но гражданин не торопился его выплачивать.

Выяснилось, что у должника есть машина — ВАЗ-2113. Однако мужчина сказал, что пришел в отдел пешком и легковушки у него нет. Обман раскрылся, авто обнаружили у ближайшего магазина.

После ареста своей «ласточки» саратовец погасил задолженность.

ИСТОЧНИК KP.RU