Саратовец не смог спрятать легковушку и отдал 200 тыс. рублей долга
Мужчина не хотел лишиться «Лады»
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В отношении саратовца приставы возбудили 23 исполнительных производства.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, мужчина должен был отдать деньги за уклонение от исполнения административного наказания и возместить причиненный в аварии ущерб.
Общая сумма долга составила более 200 тыс. рублей, но гражданин не торопился его выплачивать.
Выяснилось, что у должника есть машина — ВАЗ-2113. Однако мужчина сказал, что пришел в отдел пешком и легковушки у него нет. Обман раскрылся, авто обнаружили у ближайшего магазина.
После ареста своей «ласточки» саратовец погасил задолженность.
ИСТОЧНИК KP.RU