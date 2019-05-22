2019-05-22T15:48:24+03:00
Недвижимость

Названы улицы Саратова, которые перекопают летом

Михаил Исаев поручил завершить все работы к сентябрю
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня, 22 мая, в мэрии Саратова прошло постоянное действующее совещание при главе города Михаиле Исаеве.

Председатель комитета по ЖКХ мэрии Александр Мышев рассказал, что к предстоящему отопсезону трубы будут заменены на десяти участках:

- на Октябрьской от Григорьева до Чернышевского,

- на Чапаева от 1-й Садовой до Зарубина,

- на улице 53-й Стрелковой Дивизии,

- на улице Горького от Бахметьевской до Мичурина,

- на Рабочем переулке от Провиантской до Чернышевского,

- на Мичурина от Радищева до Соборной,

- на Радищева от Советской до проспекта Кирова,

- на Большой Казачьей от Рахова до Пугачева,

- на Сакко и Ванцетти между Чапаева и Горького.

Михаил Исаев поручил вести работу так, чтобы к сентябрю все последствия вскрышных работы были устранены.

Кроме того, ООО «КВС» построит коллектор по Песчано-Уметскому тракту до поселка Дачный, водоводы в поселке Мирный и Жасминный, пройдет реконструкция КНС-2, КНС-5, КНС-13.

К следующему году запланирована опрессовка 55 км магистральных водопроводных сетей, промывка 36 км сетей, коллекторов, ремонт водопроводных колодцев, колонок, канализации.

Председатель гордумы Вячеслав Малетин раскритиковал Александра Мышева за отсутствие контроля за количеством жалоб. Тот заверил его, что работа ведется.

- Работы ведется, все ведется, а результаты не видим, — подытожил Виктор Малетин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратове спустя 52 года отремонтируют театр кукол «Теремок»
В СГЮА завершился межвузовский конкурс по противодействию экстремизму и терроризму
Саратовец не смог спрятать легковушку и отдал 200 тыс. рублей долга
Балаковская АЭС заняла первое место в номинации «Социальная безопасность» по итогам конкурса «Лучшая АЭС-2018»
Под Саратовом поймали браконьера из Козловки
На крестный ход перекроют центр Саратова
Панков: Для помощи обманутым дольщикам создадут фонды
Роман Бусаргин прокомментировал массовое «минирование» торговых центров в Саратове
В Саратове началась очередная волна эвакуаций
Под Саратовом пьяный водитель опрокинул авто и погубил двух пассажиров
Поножовщина в саратовском такси. Подробности
В Заводском районе высажена еловая аллея
В «Яндекс.Такси» произошла поножовщина между пассажирами
ГИБДД в Саратове будет искать таксистов-гастарбайтеров
Парня из Пугачева ждет тюрьма за уклонение от армии
В Балашове «Городское ЖКХ» оштрафовали за незаконный рост цен на «коммуналку»
Саратовец стал жертвой мошенника после переписки «ВКонтакте»
В Саратовской области вырастили более 12,5 тыс. тонн овощей
В Саратовской области в мае резко увеличилось число погибших на дорогах детей
В Вольске с памятника культуры снесут вывески и кондиционер
Изменилось расписание автобусов Саратов — Аткарск
Названы самые оползневые участки в Саратове
Саратовцу дали 3,5 года тюрьмы за сбитого насмерть пешехода