Названы улицы Саратова, которые перекопают летом

СЕГОДНЯ 14:42 2019-05-22T15:48:24+03:00

Михаил Исаев поручил завершить все работы к сентябрю

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Сегодня, 22 мая, в мэрии Саратова прошло постоянное действующее совещание при главе города Михаиле Исаеве.

Председатель комитета по ЖКХ мэрии Александр Мышев рассказал, что к предстоящему отопсезону трубы будут заменены на десяти участках:

- на Октябрьской от Григорьева до Чернышевского,

- на Чапаева от 1-й Садовой до Зарубина,

- на улице 53-й Стрелковой Дивизии,

- на улице Горького от Бахметьевской до Мичурина,

- на Рабочем переулке от Провиантской до Чернышевского,

- на Мичурина от Радищева до Соборной,

- на Радищева от Советской до проспекта Кирова,

- на Большой Казачьей от Рахова до Пугачева,

- на Сакко и Ванцетти между Чапаева и Горького.

Михаил Исаев поручил вести работу так, чтобы к сентябрю все последствия вскрышных работы были устранены.

Кроме того, ООО «КВС» построит коллектор по Песчано-Уметскому тракту до поселка Дачный, водоводы в поселке Мирный и Жасминный, пройдет реконструкция КНС-2, КНС-5, КНС-13.

К следующему году запланирована опрессовка 55 км магистральных водопроводных сетей, промывка 36 км сетей, коллекторов, ремонт водопроводных колодцев, колонок, канализации.

Председатель гордумы Вячеслав Малетин раскритиковал Александра Мышева за отсутствие контроля за количеством жалоб. Тот заверил его, что работа ведется.

- Работы ведется, все ведется, а результаты не видим, — подытожил Виктор Малетин.

ИСТОЧНИК KP.RU